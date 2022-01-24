В Україні розпочалася нова хвиля пандемії коронавірусу. В ефірі Українського радіо Сергій Дубров, лікар-анестезіолог та член експертної групи оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України, розповів про масштаби нового спалаху хвороби.

Про пік захворюваності

Сергій Дубров вважає, що говорити про пік захворюваності наразі зарано, адже очікується, що кількість хворих буде значно вищою. Проте, лікар звертає увагу на статистику госпіталізацій, яка є набагато кращою за попередні хвилі захворювання.

"У попередню хвилю ми мали 40-50 відсотків госпіталізації, зараз ― 10-12 відсотків. Це свідчить про більш легкий перебіг хвороби, і варто сказати, що саме вакцинація дає змогу максимально легко перенести захворювання", – каже Сергій Дубров.

За словами Дуброва, для запобігання поширенню вірусу слід носити маски, уникати масових скупчень людей, мити руки та вакцинуватися. Лікар підкреслює, що вакцинація є наразі найбільш ефективним методом запобігання тяжкому перебігу хвороби та смерті.

Про ліки проти коронавірусу

Сергій Дубров каже, що дослідження показують ефективність ліків, розроблених для запобігання коронавірусу. Він каже, що в низці країн такі ліки вже успішно використовуються.

"Коли препарати схвалює відповідний дозвільний орган Європи або США, наша робоча група розглядає включення цих препаратів до українського протоколу, а далі вже питання закупівлі та появи в аптечній мережі. Для цього потрібен час", – каже Дубров.

Про майбутні карантинні обмеження

За словами Сергія Дуброва, наразі в Україні діє адаптивний карантин. Це означає, що додаткові обмеження вводитимуться в тих областях, які опиняться у "червоній зоні» епідеміологічної небезпеки.

"З одного боку, ми розуміємо проблему економічних збитків, а з другого ― незапровадження тих чи тих обмежувальних заходів призвело б до катастрофічної ситуації та набагато вищого показника летальності", – каже член експертної групи оперативного штабу МОЗ

Про проблему сімейних лікарів

Єдиним способом подолання проблеми кадрового голоду, на думку Сергія Дуброва, є відповідний рівень заробітної платні.

"Вирішувати проблему кадрового голоду можна лише адекватною зарплатнею. Коли сімейний лікар не отримував достатньої оплати за свою роботу, а перенавантаження під час епідемії ― колосальне, то можна зрозуміти, що лікар не має бажання працювати за копійки і звільняється", – каже Дубров.

Що відомо

За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 2 298 дітей та 264 медики.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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