В Україні за добу виявили понад 19 тисяч випадків коронавірусу

За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594). Летальних випадків – 161. За добу 69 546 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 507 людей;
- летальних випадків – 161;
- одужало – 5 863 хворих.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – понад 3,8 млн людей;
- одужало – понад 3,5 млн хворих;
- летальних випадків – 99 443;
- проведено ПЛР-тестувань – понад 17 млн.
За даними медиків, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу прищепили понад 15 мільйонів людей. Із них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей. Загалом проведено понад 29 мільйонів щеплень.
Епідситуація у країнах-сусідах
За даними Worldometers, станом на ранок 25 січня:
- у Польщі виявили понад 4,5 млн випадків COVID-19 (15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 103 тисячі людей, одужали — понад 3,8 млн хворих;
- у Росії виявили понад 11,1 млн випадків COVID-19 (6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 326 тисяч людей, видужали — понад 10 млн хворих;
- у Румунії виявили понад 2 млн випадків COVID-19 (33 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,8 млн хворих;
- у Білорусі виявили понад 728 тисяч випадків COVID-19 (59 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,9 тисяч людей, видужали — понад 721 тисяча хворих.
- в Угорщині виявили 1,4 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 40 тисяч людей, видужали — понад 1,2 млн хворих.
Що відомо
- За добу 23 січня в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224). Летальних випадків – 67.
- Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
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