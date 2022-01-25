В Україні за добу виявили понад 19 тисяч випадків коронавірусу

За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594). Летальних випадків – 161. За добу 69 546 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 507 людей;

летальних випадків – 161;

одужало – 5 863 хворих.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,8 млн людей;

одужало – понад 3,5 млн хворих;

летальних випадків – 99 443;

проведено ПЛР-тестувань – понад 17 млн.

За даними медиків, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу прищепили понад 15 мільйонів людей. Із них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей. Загалом проведено понад 29 мільйонів щеплень.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на ранок 25 січня:

у Польщі виявили понад 4,5 млн випадків COVID-19 ( 15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 103 тисячі людей, одужали — понад 3,8 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, одужали — понад хворих; у Росії виявили понад 11,1 млн випадків COVID-19 ( 6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 326 тисяч людей , видужали — понад 10 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — понад хворих; у Румунії виявили понад 2 млн випадків COVID-19 ( 33 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,8 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 728 тисяч випадків COVID-19 ( 59 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,9 тисяч людей, видужали — понад 721 тисяча хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих. в Угорщині виявили 1,4 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 40 тисяч людей, видужали — понад 1,2 млн хворих.

Що відомо

За добу 23 січня в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224). Летальних випадків – 67.

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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