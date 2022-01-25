Хвиля "Омікрону" може призвести до 55 000 випадків на добу — прогноз KSE

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу. Водночас за висновками фахівців ризик померти від нового виду менший у тричі.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
"Ми очікуємо що ця хвиля "Омікрону" може призвести до 55 000 випадків на добу. Стосовно смертності — ризик від "Омікрону" є в 3 рази меншим, ніж від "Дельти". Порівнюючи з тим, що "Омікрон" може мати у 2 рази більший потенціал випадків", — зазначив керівник школи.
Водночас смертність буде меншою на третину, адже вірус більш адаптований до співіснування з людиною — у пікові дні очікується до 600 померлих на день.
"Київська школа економіки очікує, що пікове значення смертності буде на третину менше, ніж від Дельти. Це означає, що в середньому на добу може бути до 450 померлих в середньому за добу і за окрему добу можемо мати близько 600 померлих осіб", — додав Юрій Ганиченко.
Дослідники зазначили, що нинішня епідеміологічна ситуація у більшості країні світ суттєво погіршилася, а число інфікованих виходить на рекордні позначки.
"За цей тиждень кількість випадків подвоїлось і це найбільша кількість за всю історію інфікування коронавірусом в Україні. У світі всі континенти демонструють нові рівні захворюваності, яких до цього світ не бачив. Проте теперішня хвиля "Омікрону" значно вища. В середньому за добу ми маємо 3 млн випадків щодня. Європа складає більше ніж третину цього значення", — зазначив Юрій Ганиченко.
Він додав, що нині Україна не демонструє високих показників захворюваності на тлі масового приросту інфікованих у світі та Європі зокрема.
"Попри великі темпи захворюваності Україна залишається в кінці, в гарному сенсі цього слова, в кінці списку захворюваності. Україна на 14 місці із 15 великих країн Європи за рівнем захворюваності", — пояснив Ганиченко.
Епідситуація у країнах-сусідах
За даними Worldometers, станом на ранок 25 січня:
- у Польщі виявили понад 4,5 млн випадків COVID-19 (15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 103 тисячі людей, одужали — понад 3,8 млн хворих;
- у Росії виявили понад 11,1 млн випадків COVID-19 (6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 326 тисяч людей, видужали — понад 10 млн хворих;
- у Румунії виявили понад 2 млн випадків COVID-19 (33 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,8 млн хворих;
- у Білорусі виявили понад 728 тисяч випадків COVID-19 (59 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,9 тисяч людей, видужали — понад 721 тисяча хворих.
- в Угорщині виявили 1,4 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 40 тисяч людей, видужали — понад 1,2 млн хворих.
Що відомо
- За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594). Летальних випадків – 161. За добу 69 546 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.
- Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
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