Хвиля "Омікрону" може призвести до 55 000 випадків на добу — прогноз KSE

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу. Водночас за висновками фахівців ризик померти від нового виду менший у тричі.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Ми очікуємо що ця хвиля "Омікрону" може призвести до 55 000 випадків на добу. Стосовно смертності — ризик від "Омікрону" є в 3 рази меншим, ніж від "Дельти". Порівнюючи з тим, що "Омікрон" може мати у 2 рази більший потенціал випадків", — зазначив керівник школи.

Водночас смертність буде меншою на третину, адже вірус більш адаптований до співіснування з людиною — у пікові дні очікується до 600 померлих на день.

"Київська школа економіки очікує, що пікове значення смертності буде на третину менше, ніж від Дельти. Це означає, що в середньому на добу може бути до 450 померлих в середньому за добу і за окрему добу можемо мати близько 600 померлих осіб", — додав Юрій Ганиченко.

Дослідники зазначили, що нинішня епідеміологічна ситуація у більшості країні світ суттєво погіршилася, а число інфікованих виходить на рекордні позначки.

"За цей тиждень кількість випадків подвоїлось і це найбільша кількість за всю історію інфікування коронавірусом в Україні. У світі всі континенти демонструють нові рівні захворюваності, яких до цього світ не бачив. Проте теперішня хвиля "Омікрону" значно вища. В середньому за добу ми маємо 3 млн випадків щодня. Європа складає більше ніж третину цього значення", — зазначив Юрій Ганиченко.

Він додав, що нині Україна не демонструє високих показників захворюваності на тлі масового приросту інфікованих у світі та Європі зокрема.

"Попри великі темпи захворюваності Україна залишається в кінці, в гарному сенсі цього слова, в кінці списку захворюваності. Україна на 14 місці із 15 великих країн Європи за рівнем захворюваності", — пояснив Ганиченко.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на ранок 25 січня:

у Польщі виявили понад 4,5 млн випадків COVID-19 ( 15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 103 тисячі людей, одужали — понад 3,8 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, одужали — понад хворих; у Росії виявили понад 11,1 млн випадків COVID-19 ( 6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 326 тисяч людей , видужали — понад 10 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — понад хворих; у Румунії виявили понад 2 млн випадків COVID-19 ( 33 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,8 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 728 тисяч випадків COVID-19 ( 59 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,9 тисяч людей, видужали — понад 721 тисяча хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих. в Угорщині виявили 1,4 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 40 тисяч людей, видужали — понад 1,2 млн хворих.

Що відомо

За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594). Летальних випадків – 161. За добу 69 546 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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