Варіант коронавірусної інфекції "Омікрон" може "виживати" на пластикових поверхнях до 8 днів — це найбільше серед усіх виявлених штамів COVOD-19. До такого висновку прийшли японську учені, зазначивши, що саме така "витривалість" "Омікрону" дала йому змогу стати домінантним варіантом інфекції, пише Reuters.

На пластикових поверхнях середній час "виживання" первинного безіменного штаму та наступних "Альфа", "Бета", "Гамма" та "Дельта" становив 56 годин, 191,3 години, 156,6 години, 59,3 години та 114,0 години відповідно. Це проти 193,5 годинами для "Омікрону", повідомлять дослідники bioRxiv.

На зразках шкіри трупів середній час "виживання" вірусу становив 8,6 годин для першої версії, 19,6 годин для "Альфа"-версії, 19,1 для "Бета"-версії, 11,0 для "Гамма"-версії, 16,8 для "Дельти" та 21,1 години для домінантного нині "Омікрону".

На думку вчених, його висока "екологічна стабільність" — його здатність залишатися заразними — могла допомогти "Омікрону" витіснити попердні штами і швидко поширитися.

Що відомо

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу. Водночас за висновками фахівців ризик померти від нового виду менший у тричі.

За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594). Летальних випадків – 161. За добу 69 546 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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