МОЗ оновило епідемічне зонування України. Скільки областей у "помаранчевій" зоні

Станом на ранок 22 січня через погіршення ситуації із поширенням COVD-19 у "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки перебувають 10 областей України.
Відповідна інформація оприлюднена пресслужбою МОЗ.
Відтак станом на 22 січня у "помаранчевій" зоні перебувають Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
У "жовтій зоні" перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Херсонська та Черкаська області, а також Київ.
При цьому Івано-Франківська область досягла критичних значень за трьома епідеміологічними показниками — кількістю виявлених випадків захворювання, кількістю шпиталізацій та динамікою рівня шпиталізацій.
Станом на 18 січня у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки перебували чотири області: Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька. У решті областей показники перебували на "жовтому" рівні.
Що відомо
- Станом на ранок 22 січня українські медики підтвердили 22 473 нових випадки COVID-19. Це — найбільший показник від початку року.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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