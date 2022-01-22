МОЗ оновило епідемічне зонування України. Скільки областей у "помаранчевій" зоні

Станом на ранок 22 січня через погіршення ситуації із поширенням COVD-19 у "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки перебувають 10 областей України.

Відповідна інформація оприлюднена пресслужбою МОЗ.

Відтак станом на 22 січня у "помаранчевій" зоні перебувають Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У "жовтій зоні" перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Херсонська та Черкаська області, а також Київ.

При цьому Івано-Франківська область досягла критичних значень за трьома епідеміологічними показниками — кількістю виявлених випадків захворювання, кількістю шпиталізацій та динамікою рівня шпиталізацій.

Станом на 18 січня у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки перебували чотири області: Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька. У решті областей показники перебували на "жовтому" рівні.

Що відомо

Станом на ранок 22 січня українські медики підтвердили 22 473 нових випадки COVID-19. Це — найбільший показник від початку року.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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