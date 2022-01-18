У чотирьох областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки — МОЗ

Станом на 18 січня, чотири області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька. У решті областей показники на "жовтому" рівні.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
На ранок 18 січня, Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька області за індикаторами визначення епіднебезпеки знаходяться у помаранчевій зоні епіднебезпеки.
"Помаранчевий" рівень визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:
- завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,
- кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,
- кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,
- коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
- зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.
До обмежень "жовтої" зони додається заборона на проведення масових заходів - культурних, спортивних, розважальних, релігійних, професійних, рекламних, наукових тощо. Заборони не стосуються органів місцевого самоврядування, проведення іспитів та професійних спортивних заходів без глядачів.
Втім, обмеження не застосовуватимуться, якщо:
- всі учасники та організатори заходу (окрім осіб, яким немає 18 років) матимуть COVID-сертифікати про одне ("жовті") чи два ("зелені") щеплення;
- всі учасники та організатори заходу (окрім осіб, яким немає 18 років) матимуть негативний результат тесту ПЛР або документ про одужання від COVID-19.
Станом на 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1125 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 188 людей. Понад 80 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.
Що відомо
- Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1213 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 78 людей. Понад 23 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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