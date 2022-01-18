У чотирьох областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки — МОЗ

Станом на 18 січня, чотири області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька. У решті областей показники на "жовтому" рівні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

На ранок 18 січня, Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька області за індикаторами визначення епіднебезпеки знаходяться у помаранчевій зоні епіднебезпеки.

"Помаранчевий" рівень визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

До обмежень "жовтої" зони додається заборона на проведення масових заходів - культурних, спортивних, розважальних, релігійних, професійних, рекламних, наукових тощо. Заборони не стосуються органів місцевого самоврядування, проведення іспитів та професійних спортивних заходів без глядачів.

Втім, обмеження не застосовуватимуться, якщо:

всі учасники та організатори заходу (окрім осіб, яким немає 18 років) матимуть COVID-сертифікати про одне ("жовті") чи два ("зелені") щеплення;

всі учасники та організатори заходу (окрім осіб, яким немає 18 років) матимуть негативний результат тесту ПЛР або документ про одужання від COVID-19.

Фото: МОЗ

Станом на 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1125 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 188 людей. Понад 80 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Що відомо

Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1213 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 78 людей. Понад 23 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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