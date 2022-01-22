Понад 22 тисячі нових хворих. В Україні зростає захворюваність на COVID-19

Станом на ранок 22 січня українські медики підтвердили 22 473 нових випадки COVID-19, через ускладнення хвороби померли 136 людей.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535)", — йдеться у повідомленні.
При цьому протягом 21 січня через хворобу до лікарень шпиталізували 2608 пацієнтів, ️ 136 людей померли через ускладнення хвороби. Одужати вдалося 4610 українцям.
За весь період пандемії в Україні офіційно зафіксовано 3 842 011 випадків COVID-19, при цьому захворювання призвело до 99 129 смертей. Подолати хворобу змогли 3 580 878 людей.
Водночас за добу проти захворювання вакцинувались 91 310 українців: першу дозу отримали 31 848 людей, а другу – 32 863 людини. Додаткову дозу щеплення отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.
Що відомо
- На ранок 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на COVID-19, понад 2 тисячі пацієнтів було госпіталізовано.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
Читайте також
Носіння медичних масок робить людей привабливішими одне для одного — дослідження
Коронавірус і туберкульоз мають схожі симптоми — МОЗ
В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19
Чи варто робити бустерне щеплення та коли очікувати спад пандемії. Розповіла епідеміологиня
Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"
Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!