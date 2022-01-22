Понад 22 тисячі нових хворих. В Україні зростає захворюваність на COVID-19

Станом на ранок 22 січня українські медики підтвердили 22 473 нових випадки COVID-19, через ускладнення хвороби померли 136 людей.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535)", — йдеться у повідомленні.

При цьому протягом 21 січня через хворобу до лікарень шпиталізували 2608 пацієнтів, ️ 136 людей померли через ускладнення хвороби. Одужати вдалося 4610 українцям.

За весь період пандемії в Україні офіційно зафіксовано 3 842 011 випадків COVID-19, при цьому захворювання призвело до 99 129 смертей. Подолати хворобу змогли 3 580 878 людей.

Водночас за добу проти захворювання вакцинувались 91 310 українців: першу дозу отримали 31 848 людей, а другу – 32 863 людини. Додаткову дозу щеплення отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Що відомо

На ранок 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на COVID-19, понад 2 тисячі пацієнтів було госпіталізовано.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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