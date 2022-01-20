Станом на 20 січня в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 131 людина. Понад 75 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492. Протягом 19 січня 74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей", — ідеться у повідомленні.

Як повідомляє МОЗ, одужало від коронавірусної інфекції майже 5 тисяч пацієнтів, а госпіталізували у лікарні 2151 хворого.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 799 382 особи;

одужало – 3 571 782 особи;

летальних випадків – 98 843;

проведено ПЛР-тестувань – 17 332 435.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людина, з них отримали першу дозу – 15 080 099 людей, отримали дві дози – 14 375 825 людей, отримали додаткову дозу – 11 205 людей, бустерну дозу – 146 105 людей. Загалом проведено 29 613 234 щеплення.

МОЗ зазначає, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн людей, а додаткову дозу – понад 10 тисяч людей, бустерну дозу – 131 тисячі людей. Загалом у країні проведено майже 30 мільйонів щеплень.

Що відомо

Станом на 19 січня в Україні підтвердили 12 815 нових випадків захворювання на коронавірус, з них майже 2,5 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 163 людей. Понад 85 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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