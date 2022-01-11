Уряди Сполучених Штатів та Німеччини співпрацюють щодо питання затримки запуску проєкту російського газогону "Північний потік-2".

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд на брифінгу для журналістів у Державному департаменті, який відбувся 11 січня.

"Що ми робимо зараз – це працюємо з німецькою стороною, з ЄС над тим, щоб уповільнити розгляд ними питання про використання газопроводу. Чинний німецький уряд ухвалив значні кроки для цього", – зазначила вона.

За словами посадовиці, уряд Німеччини також вкотре підтвердив домовленості, досягнуті США із попереднім урядом ФРН, що робота газогону буде зупинена, якщо Росія здійснить агресію проти України.

При цьому Нуланд запевнила, що між США та їхніми союзниками, зокрема Німеччиною, немає розбіжностей щодо можливих антиросійських санкцій.

"Як і в минулому, США можуть вжити ряд заходів, а Європа та інші союзники можуть зробити паралельні кроки, які не будуть точно такими ж, але також будуть болючими для Росії, оскільки ми різною мірою схильні до ризику", – підсумувала вона.

Що відомо

16 грудня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якому, зокрема, закликав запровадити санкції в разі відкритої агресії Росії проти України та зупинити газопровід "Північний потік-2".

Федеральне мережеве агентство Німеччини прогнозує, що через затримку процесу сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як незалежного оператора російського трубопроводу "Північний потік-2" всі необхідні процедури для запуску газогону завершаться не раніше липня 2022 року.

За підрахунками МВФ, фінансові втрати України через запуск газогону "Північний потік-2" складуть до 1,2 мільярда доларів на рік унаслідок падіння обсягів транзиту блакитного палива українською територією.

Президент Володимир Зеленський просить Сенат США схвалити санкції проти російського газогону "Північний потік-2" з метою захисту енергетичної безпеки Європи.

Читайте також

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу