США надасть Україні радарні системи та морське обладнання на суму 200 мільйонів доларів у рамках військової допомоги, яку адміністрація президента США Джо Байдена ніяким чином не анонсувала. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на власні джерела.

Радник Президента України Володимира Зеленського, а також джерело, а також джерело видання, що займається питаннями військового співробітництва повідомили, що Сполучені Штати відправлять в Україну радарні системи та певне морське обладнання, хоча неясно, коли розпочнуться перші поставки.

Як пояснює видання, 200 мільйонів доларів допомоги було затверджено в межах повноважень президента США Джо Байдена, які дозволяють йому просити держсекретаря звернутися до Пентагону із проханням надати військове обладнання з наявних запасів міноборони країні, яка перебуває в небезпеці.

Працівники апарату Конгресу повідомили, що вперше зіштовхнулися із таким механізмом надання допомоги союзникам. Вони підтвердили, що поки жодна партія допомоги ще не надійшла Україні, оскільки весь процес ухвалення рішення лише має завершитися у Конгресі.

Що відомо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг близько 12 години повідомив, що зустріч Північноатлантичного альянсу та Росії з питань "гарантій безпеки" розпочалася.

У ці дні проходить низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

7 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

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