Експорт пального з Росії скоротився через атаки України по НПЗ та санкції

Росія різко скоротила експорт пального та нафтопродуктів у жовтні 2025 року. Причиною стали атаки України по російських нафтопереробних заводах та санкції США проти нафтових компаній з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, загальний обсяг морських поставок нафтопродуктів з Росії у перші 26 днів жовтня становив у середньому 1,89 мільйона барелів на день. Це приблизний рівень поставок нафтопродуктів, які виконувала Росія у перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну — близько 2 мільйонів барелів на день.

Так Росія знизила експорт нафтопродуктів та мазуту з балтійських портів після атак на експортний хаб Усть-Луга.

Росія закрила дані про експорт нафтопродуктів та палива. Тому аналітики та трейдери відстежують російські морські поставки. Так відомо що Росія затримує постачання нафтопродуктів до країн Азії. Єдине, що Росія не зменшила в експорті, це дизельне пальне. Найбільші покупці РФ — Туреччина та країни Африки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що отримав детальний аналіз від розвідки про вплив нових санкцій, запроваджених до найбільших нафтових корпорацій РФ, — "Лукойл" і "Роснефть". За його словами, щорічні втрати цих компаній становитимуть не менш як 50 мільярдів доларів.

Санкції проти "Лукойла" та "Роснефти"

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

27 жовтня "Лукойл" почав розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

30 жовтня "Лукойл" заявив, що знайшли покупця для своїх міжнародних активів. Ним стала енергетична трейдингова компанія Gunvor.

Атаки України на енергетику Росії

Атаки на російські НПЗ та військові заводи є системною кампанією українських Сил оборони. Ці удари є спецопераціями, які виконують переважно дрони українського виробництва. Географія ударів охоплює як нафтову, так і оборонну промисловість.

Джерела Суспільного в СБУ підтверджували успішні атаки на ключові військові заводи: "Базальт" у Московській області, що виробляє боєприпаси, та "Сплав" у Тулі, який виготовляє реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Також Сили оборони уразили завод "Енергія" в Липецькій області, що виготовляє компоненти для ракет "Іскандер" і "Кинджал", та спричинило його зупинку роботи. Наслідками цих ударів стали значні економічні втрати та проблеми з пальним у РФ.

У вересні 2025-го часткова зупинка Рязанського НПЗ та інші удари спричинили паливну кризу, що охопила 20 регіонів, та призвела до рекордного зростання біржових цін на бензин.

У ніч на 29 жовтня Сили спеціальних операцій завдали ударів по трьох великих об'єктах нафтогазової інфраструктури в Росії. Під ураження потрапили два нафтопереробні та один газопереробний заводи у трьох областях.