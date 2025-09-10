Паливна криза, яка виникла в Росії після атак українських дронів на нафтопереробні заводи (НПЗ) поширюється на все більше регіонів. Дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у Забайкаллі, Примор’ї, на Курилах та в окупованому Криму, у вересні поширився ще на 10 регіонів.

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на дані незалежної паливної спілки (НПС) РФ.

Наразі дефіцит пального відчувається ще в Рязанській, Нижньогородській, Саратовській, Самарській, Ульяновській, Пензенській, Ростовській й Астраханській областях, а також у Калмикії та Татарстані. Перебої з постачаннями пального також фіксують в Амурській, Магаданській і Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області та на Чукотці.

"Спочатку проблема нестачі палива мала локальний характер, але тепер можна говорити про те, що географія розширюється: все більше регіонів Росії стикаються з дефіцитом", – визнав член експертної ради комітету із захисту конкуренції Держдуми Дмитро Тортєв.

Він зауважив, що дефіцит, який спочатку фіксували у віддалених регіонах, поступово поширюється європейською частиною Росії.

За словами президента НПС Павла Баженова, перебої з постачанням 92-го та 95-го бензинів вже призвели до закриття низки незалежних АЗС у регіонах — заправки тимчасово закрилися або працюють нерегулярно. Загалом уже кілька тижнів низка АЗС не можуть отримати пальне з НПЗ.

Як підрахувало Reuters, результаті атак українських дронів на НПЗ, що тривали весь серпень, Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки, або 1,1 млн барелів на добу. Низка великих заводів повністю зупиняли виробництво — Новокуйбишевський НПЗ потужністю 8,3 млн т на рік, Саратовський (5,8 млн т), Волгоградський (14,8 млн т) і Сизранський (8,5 млн т). Загальний простій потужностей НПЗ у серпні досяг 6,4 млн тонн, що стало історичним рекордом. У вересні частково зупинив роботу Рязанський НПЗ, який забезпечує близько 5% усієї нафтопереробки у країні.

Зупинка заводів призвела до зростання біржових цін на бензин. З початку року вони підскочили на 40-50%, а в серпні переписали історичні рекорди — 72,6 тис. руб. за тонну Аі-92 та 82,2 тис. руб. за тонну АІ-95. При цьому, за словами джерел "Известий", охочих купити паливо на біржі — понад тисячу, а обсяги, що пропонуються, вкрай малі. У результаті всі партії розпродаються миттєво.

На цьому фоні російський уряд доручив нафтовим компаніям запустити резервні потужності, скоригувати програму планових ремонтів заводів, а також став у ручному режимі регулювати перевезення палива залізницею. Також для стабілізації ситуації на два місяці було продовжено заборону експорту палива.