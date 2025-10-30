Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав детальний аналіз від розвідки про вплив нових санкцій, запроваджених до найбільших нафтових корпорацій РФ, — "Лукойл" і "Роснефть". За його словами, щорічні втрати цих компаній становитимуть не менш як 50 мільярдів доларів.

Про це президент повідомив за результатами зустрічі з головою Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Олегом Іващенком.

"Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що, за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву, їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше як 50 мільярдів доларів за рік", — сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що цю інформацію розвідки українська влада скоригує з міжнародними партнерами в підготовці нових антиросійських обмежень, додавши, що їх "буде ще більше".

"Ми вже маємо відповідні сигнали. Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни", — зазначив він.

Також, за словами Зеленського, налагоджено "регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій", і значну частину пропозицій Києва партнери враховують.

"Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які ми говорили з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня", — сказав президент.

Окремо він поінформував, що очільник СЗРУ доповів і щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни Росії проти України.

"Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну. Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні", — додав президент.

30 жовтня американський та китайський лідери Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в південнокорейському місті Пусан.

Вона була першою з початку другого терміну Трампа на посаді президента США. Однією з тем зустрічі стала війна РФ проти України. За словами очільника Білого дому, обидві сторони домовилися спільно шукати шляхи до її врегулювання.

Санкції проти "Лукойла" та "Роснефти"

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

27 жовтня "Лукойл" почав розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

30 жовтня "Лукойл" заявив, що знайшли покупця для своїх міжнародних активів. Ним стала енергетична трейдингова компанія Gunvor.