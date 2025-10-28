Зеленський: санкції США скоротять "бенефіти" РФ від нафти на $5 млрд щомісяця

За інформацією партнерів, санкції США проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл" спричинять втрати щонайменше на 5 мільярдів доларів на місяць.

Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент Суспільного.

За його словами, президент США Дональд Трамп вдарив по Росії "дійсно дієвими" санкціями.

" Те, що "рускі", наприклад, в особі товариша Дмитрієва біснуються і кажуть, що ці санкції ніяк не спрацюють – демонструє, що саме ці санкції дуже сильно спрацюють. Тому і не через Конгрес, а особисто президент їх ввів, тому що він може їх скасувати і, напевно, буде використовувати це як інструмент тиску або діалогу з "рускіми". Ми вважаємо, що саме ці санкції скоротять їх бенефіти щонайменше на 5 мільярдів доларів на місяць", — сказав президент.

За словами Зеленського, такі цифри втрат РФ називають партнери, їх ще не перевірила українська розвідка.

"І що найважливіше – це рішення Америки десь на 56-57% буде мати вплив на нафтовий експорт "рускіх". Думаю, через місяць ми будемо мати чітке розуміння, коли всі дані будуть перевірені та підтверджені розвідкою. Потрібно контролювати, щоб ніхто не обходив ці санкції", — сказав він.

Президент також наголосив, що важливо працювати і проти тіньового флоту РФ. Зокрема, він навів приклад французів, які почали зупиняти нафтові танкери.

"Потрібно звертати увагу на екіпаж. Їх потрібно санкціонувати фізично. А також потрібно звертати увагу на те, що танкер іде іншим маршрутом. Санкції повинні діяти так, щоб фізично зупиняти всі ці нафтові перевезення, – проводити перевірки, зʼясовувати, які у танкерів документи, застосовувати санкції проти капітанів і команд. Тоді буде це працювати", — сказав Зеленський.

22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм, цей список налічує 34 позиції. Президент США Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розсудливості. Він також закликав союзників США долучитися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх.

Посолка України у США Ольга Стефанішина привітала санкції Мін'юсту США проти "Роснефти" та "Лукойла". Вона зазначила, що це вперше за каденції 47-го президента США Дональда Трампа є така ухвала — Вашингтон вирішив запровадити повні блокувальні санкції проти російських енергетичних компаній.