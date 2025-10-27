Російська нафтова компанія "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів після запровадження американських і британських санкцій.

Про це йдеться в заяві компанії.

Там зазначають, що через запровадження обмежувальних заходів "деякими країнами" проти "Лукойла" та дочірніх компаній планується продаж міжнародних активів.

"Розгляд заявок потенційних покупців розпочато. Продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії OFAC на згортання діяльності. При необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх закордонних активів", – йдеться у повідомленні.

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.