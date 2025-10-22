Міністерство фінансів США 22 жовтня офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Штати закликають Росію "негайно" погодитися на припинення вогню проти України.

Про це йдеться в пресрелізі Мінфіну.

Крім власне "Лукойл" та "Роснефти", Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США внесло до санкцій низку російських їхніх дочірніх компаній — це всі суб'єкти господарювання, що належать "Роснефті" та "Лукойлу" на 50% або більше, прямо чи опосередковано. Список дочірніх фірм налічує 34 позиції.

"Настав час припинити вбивства і негайно оголосити перемир'я. З огляду на відмову Путіна припинити цю безглузду війну Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля", — коментує санкції міністр фінансів Скотт Бессент.

Він також закликав союзників США приєднатися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх.

У заяві уточнюють, що рішення про обмеження проти "Лукойлу" та "Роснефти" і їхніх дочірніх компаній Штати ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

Водночас США "продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а стійкий мир повністю залежить від готовності Росії вести перемовини в дусі доброї волі".

Як повідомляла кореспондентка Суспільного за кілька годин до пресрелізу, Бессент заявив журналістам, що найближчим часом очікується "значний поштовх" у запровадженні нових санкцій проти Росії.

Інші пропозиції санкцій для РФ з боку США

Раніше лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявляв, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торгівельних партнерів у Сенаті США відклали. Рішення призупинили до майбутньої зустрічі Трампа й Путіна.

Рішення про паузу ухвалили після того, як минулого тижня Тун заявляв, що настав час переходити до законодавства, яке передбачає тарифи для країн-імпортерів російських енергоносіїв та вторинні санкції проти іноземних фірм. Однак того ж дня Трамп провів тривалу телефонну розмову з Путіним і згодом поставив під сумнів доцільність просування санкційного законопроєкту.

Згодом стало відомо, що Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через її війну проти України. Однією з цих ініціатив є пропозиція визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.

Новина доповнюється…