Велика Британія запровадила додаткові санкції проти енергетичного сектора РФ

Велика Британія запровадила 90 санкцій, спрямованих на енергетичний сектор Росії. Обмеження торкнулися найбільших нафтових компаній, їхніх глобальних партнерів та "тіньового флоту", що перевозить російську нафту.

Про це йдеться на сайті Великої Британії.

Санкції були одночасно представлені міністеркою закордонних справ Іветт Купер у парламенті та підтримані канцлеркою Рейчел Рівз під час її візиту до Вашингтона для переговорів з міжнародними партнерами.

За даними уряду, нові заходи покликані "вилучити російську нафту з ринку". Під обмеження потрапили:

дві найбільші енергетичні компанії РФ — "Роснефть" і "Лукойл";

44 танкери так званого "тіньового флоту", які використовуються для транспортування російської нафти в обхід попередніх санкцій;

чотири нафтові термінали в Китаї;

компанія Nayara Energy Limited, яка, за урядовими даними, лише у 2024 році імпортувала російської нафти на суму понад 5 мільярдів доларів.

Зазначається, що лише "Роснефть" забезпечує майже половину всього видобутку нафти в Росії та 6% на світовому ринку. Метою нових санкцій є максимальне перекриття фінансових потоків, які Кремль спрямовує на ведення війни.

Таким чином, під британськими обмеженнями тепер перебувають чотири ключові нафтові гіганти РФ, адже в січні 2025 року санкції були застосовані проти "Газпром нафти" та "Сургутнефтегазу".