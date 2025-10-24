Посланець Путіна Дмитрієв прибув до США для обговорення подальшого діалогу

Голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв прибув до США на запрошення "американської сторони", щоб обговорити продовження двостороннього діалогу.

Про це він сказав журналістам, повідомляє ТАСС.

Дмитрієв зазначив, що візит "давно" запланований.

За словами посланця Путіна, він обговорюватиме у США, як продовжувати діалог, щоб Вашингтон шанобливо ставився до інтересів РФ і означених Путіним позицій.

Дмитрієв уточнив, що зустрінеться в США з кількома представниками адміністрації Трампа "і не лише". Обговорення, за його словами, переважно закриті.

Він наголосив, що переговори щодо України затягує Київ.

"РФ доноситиме до США, що Київ зриває необхідний діалог, діючи за вказівкою європейців, які домагаються продовження конфлікту", — заявив Дмитрієв і додав, що "Європа робить численні спроби зірвати будь-який прямий діалог Путіна і Трампа".

Раніше CNN з посиланням на джерела повідомляв, що Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для "офіційних" переговорів. Очікується, що він зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".

CNN зазначає, що візит посланця Путіна відбувається на фоні зростаючого розчарування Вашингтона через відмову Кремля припинити війну в Україні, а також після того, як американський президент скасував запланований саміт із Путіним.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву. Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині.

17 жовтня він заявляв, що очільник Кремля навмисно намагається "затягнути час" у питанні мирних переговорів з Україною.

17 жовтня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Путін справді планує зустрітися з президентом США, але переговорам має передувати "ретельна підготовка".

22 жовтня Трамп скасував зустріч з Путіним у столиці Угорщини Будапешті.

22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Президент Дональд Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розважливості.

23 жовтня Путін заявив, що зустріч з Трампом у Будапешті не скасована, а "перенесена".