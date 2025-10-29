Перейти до основного змісту
ССО заявили про ураження трьох нафтогазових об’єктів у Росії в ніч на 29 жовтня
Юрій Свиридюк
У ніч на 29 жовтня Сили спеціальних операцій України завдали ударів по трьох великих об'єктах нафтогазової інфраструктури в Росії. Під ураження потрапили два нафтопереробні та один газопереробний заводи у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що вогневе ураження здійснили підрозділи Deep Strike ССО. Цілями стали:

  • Марійський нафтопереробний завод (с. Табашино, Республіка Марій Ел);
  • Новоспаський нафтопереробний завод (с. Новоспаське, Ульяновська область);
  • Будьонновський газопереробний завод (м. Будьонновськ, Ставропольський край).

У ССО стверджують, що на території об’єктів зафіксовані вибухи та пожежі. Влучання також підтверджують місцеві жителі. За даними Сил спецоперацій, уражені підприємства є важливими для російської економіки:

  • Марійський НПЗ має потужність переробки 1,6 мільйона тонн нафти на рік і виготовляє 10 типів нафтопродуктів.
  • Новоспаський НПЗ виробляє дизпаливо, бензин та мазут, його потужність – 600 тисяч тонн нафти на рік.
  • Будьонновський ГПЗ має проєктну потужність 2,2 мільярда кубометрів газу на рік, забезпечує місцеву ТЕЦ, підприємства "Лукойл" та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

Атаки України на енергетику Росії

Атаки на російські НПЗ та військові заводи є системною кампанією українських Сил оборони. Ці удари є спецопераціями, які виконують переважно дрони українського виробництва. Географія ударів охоплює як нафтову, так і оборонну промисловість.

Джерела Суспільного в СБУ підтверджували успішні атаки на ключові військові заводи: "Базальт" у Московській області, що виробляє боєприпаси, та "Сплав" у Тулі, який виготовляє реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Також Сили оборони уразили завод "Енергія" в Липецькій області, що виготовляє компоненти для ракет "Іскандер" і "Кинджал", та спричинило його зупинку роботи. Наслідками цих ударів стали значні економічні втрати та проблеми з пальним у РФ.

У вересні 2025-го часткова зупинка Рязанського НПЗ та інші удари спричинили паливну кризу, що охопила 20 регіонів, та призвела до рекордного зростання біржових цін на бензин.

