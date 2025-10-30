Внаслідок ударів українськими дронами по російських нафтопереробних заводах скорочення перероблення нафтопродуктів у РФ, за різними оцінками, становить від 18% до 20%.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, Україна продовжує майже щоденно завдавати руйнівних ударів по стратегічно важливих об’єктах російського ОПК.

"Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення перероблення нафтопродуктів у рф становить від 18% до 20% — це надзвичайно великі цифри", — сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що у намаганні захистити свій військово-промисловий та паливно-енергетичний комплекси від українських далекобійних ударів, Росія намагається залатати дірки у своїй протиповітряній обороні, поєднуючи застарілі радянські зразки з технікою, яку видає за "новітню".

"Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні — ворог намагається поєднувати їх в одну систему. Це і застарілі С-300, і новіші С-400, а також так звана новітня система С-350 "Вітязь", — сказав він.

За словами Юсова, засоби ППО розміщені у всіх великих містах РФ, а також довкола стратегічно важливих об’єктів.

Атаки України на енергетику Росії

Атаки на російські НПЗ та військові заводи є системною кампанією українських Сил оборони. Ці удари є спецопераціями, які виконують переважно дрони українського виробництва. Географія ударів охоплює як нафтову, так і оборонну промисловість.

Джерела Суспільного в СБУ підтверджували успішні атаки на ключові військові заводи: "Базальт" у Московській області, що виробляє боєприпаси, та "Сплав" у Тулі, який виготовляє реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Також Сили оборони уразили завод "Енергія" в Липецькій області, що виготовляє компоненти для ракет "Іскандер" і "Кинджал", та спричинило його зупинку роботи. Наслідками цих ударів стали значні економічні втрати та проблеми з пальним у РФ.

У вересні 2025-го часткова зупинка Рязанського НПЗ та інші удари спричинили паливну кризу, що охопила 20 регіонів, та призвела до рекордного зростання біржових цін на бензин.

У ніч на 29 жовтня Сили спеціальних операцій завдали ударів по трьох великих об'єктах нафтогазової інфраструктури в Росії. Під ураження потрапили два нафтопереробні та один газопереробний заводи у трьох областях.