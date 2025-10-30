Російська нафтова корпорація "Лукойл" після запровадження американських і британських санкцій знайшла покупця для своїх міжнародних активів. Ним стала енергетична трейдингова компанія Gunvor.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що вони прийняли пропозицію Gunvor про продаж Lukoil International GmbH (100% дочірньої компанії ПАТ "Лукойл", яка володіє міжнародними активами групи "Лукойл", — ред.) та зобов'язалася не вести переговори з іншими потенційними покупцями.

"Продаж Lukoil International GmbH зумовлений обмежувальними заходами деяких держав, запровадженими проти компанії та її дочірніх фірм", — йдеться в повідомленні.

Угода ще має отримати схвалення управлінням контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) та інші необхідні дозволи.

Як пише Bloomberg, Gunvor Group має давні зв'язки з Росією. Один з її співзасновників, Геннадій Тимченко, потрапив під санкції США ще у 2014 році, після анексії Криму. Тоді він продав свою частку в компанії, аби бізнес не потрапив під обмеження.

Американська влада тоді заявляла, що очільник Кремля Володимир Путін має інвестиції в Gunvor, але там це постійно заперечували. Зараз велика частка компанії належить іншому співзасновнику — шведському бізнесмену Торбйорну Торнквісту, який є також її генеральним директором.

Lukoil International GmbH, штаб-квартира якої розташована у Відні, управляє понад 100 дочірніми компаніями у близько 50 країнах світу. До її структури входить і трейдингова компанія Litasco, яка працює з Женеви та Дубая.

Як повідомляє агентство Reuters, на "Лукойл" припадає близько 2% світового видобутку нафти. Зокрема, компанія володіє 75% акцій родовища "Західна Курна-2" в Іраку, що є одним із найбільших у світі. Окрім цього, в активах "Лукойла" — нафтопереробний завод у Болгарії з потужністю 190 тисяч барелів на добу, а також НПЗ у Румунії.

Санкції проти "Лукойла" та "Роснефти"

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

27 жовтня "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.