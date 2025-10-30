В Угорщині підтвердили зустріч Трампа й Орбана: де та коли зустрінуться

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 7 листопада. За словами угорських урядовців, однією з тем буде "завершення російсько-української війни".

Про це заявив міністр канцелярії прем'єра Угорщини Гергей Гуляш, повідомляє угорське видання Telex.

За словами Гуляша, переговори про візит тривають давно. Їхньою метою є досягнення угод у сферах енергетики, військово-промислової, економічної та фінансової співпраці. Він зазначив, що деякі з них вже узгоджені, а інші "все ще обговорюють". Раніше медіа повідомляли, що візит запланований на 8 листопада.

Він також заявив, що "лише Віктор Орбан уособлює мир", і через це в Будапешті нібито запланований мирний саміт. Подробиць він не уточнив.

Як зазначив Гуляш, зустріч у Вашингтоні дасть главам держав можливість "обмінятися думками про можливі результати укладення миру". За його словами, вони обговорять порядок денний, що веде до зустрічі США та Росії, а через неї – "до завершення російсько-української війни".

Агенція Bloomber зазначає, що Угорщина залежить від Москви перважно через імпорт нафти і газу. На відміну від багатьох своїх сусідів у ЄС, які доклали зусиль для скорочення залежності від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Угорщина з того часу збільшила свої закупівлі.

Ця залежність тепер може становити ризик для енергетичної безпеки Угорщини через санкції США проти найбільших російських виробників нафти, що має на меті змусити Путіна до переговорів щодо України. 24 жовтня Орбан казав, що угорський уряд шукає спосіб обійти ці обмеження.

Уряд Угорщини намагався переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, окрім як покладатися на російську нафту, попри альтернативний нафтопровід, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію. Високопоставлений дипломат США минулими вихідними прямо відхилив аргумент Будапешта про відсутність альтернатив.

Раніше у Будапешті планували зустріч Трампа й Путіна, але очільник Білого дому скасував її.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Тоді Штати не уточнили, коли відбудеться зустріч, але Трамп сказав, що "впродовж двох тижнів".

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

А вже 21 жовтня NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію.

22 жовтня Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті. Згодом він пояснив, що не планує зустрічатися Путіним, поки не буде реальної перспективи мирної угоди між Росією та Україною. Своєю чергою, Путін заявив, що зустріч з Трампом не скасована, а "перенесена".