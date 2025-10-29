В ЄС відреагували на скорочення військ США на східному фланзі НАТО

Скорочення чисельності американських військ на східному фланзі НАТО, зокрема в Румунії, не змінить власних планів Євросоюзу щодо посилення оборони. ЄС продовжує роботу над дорожньою картою, що передбачає спостереження за східним флангом і має чіткий графік її реалізації до 2026 року.

Про це заявив речник Європейської комісії Тома Реньє, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми беремо до відома це оголошення. Щоб бути цілком чіткими, це не змінює наших планів щодо представленої нами дорожньої карти в галузі оборони та чотирьох основних пріоритетних напрямків, які в ній висвітлюються, включаючи спостереження за східним флангом", – повідомив Реньє.

Він наголосив, що ЄС має чітку мету: розпочати запуск програми до першого кварталу 2026 року, а до кінця 2026 року "перші послуги з охорони східного флангу вже мають бути введені в дію".

"Ми маємо чіткий план дій. Він був обговорений з лідерами ЄС на останньому засіданні Європейської Ради. Тож будемо діяти відповідно до нього", – додав речник.

Відповідаючи на запитання, чи повністю відокремлена стратегія ЄС від дій США, Реньє зазначив, що "одне не може бути повністю відокремлене від іншого", оскільки ЄС працює пліч-о-пліч з державами-членами, Україною та партнерами по НАТО.

Водночас він зазначив, що "коли йдеться винятково про оборону Європи та про дорожню карту, яку ми маємо", ЄС дотримується власного плану.

Що передувало

Сполучені Штати повідомили Румунію та інших союзників про скорочення чисельності американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО. Це відбувається в межах процесу переоцінки глобальної присутності збройних сил США.

У НАТО, коментуючи це, заявили, що навіть з урахуванням коригувань, кількість військ США в Європі "залишається більшою, ніж була впродовж багатьох років".

Раніше G4Media з посиланням на джерела в органах влади повідомило, що США запланували відкликати близько 800 військових із Румунії, також планується скорочення контингенту в Болгарії, Словаччині та Угорщині.