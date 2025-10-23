Путін прокоментував скасування зустрічі з Трампом у Будапешті

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті не скасована, а "перенесена".

Про це він заявив на з'їзді Російського географічного товариства, повідомляють Forbes Russia і ТАСС.

За словами Путіна, зустріч із Трампом радше "переноситься", бо було б помилкою проводити її без підготовки. Він додав, що пропозиція провести саміт у Будапешті надійшла від Трампа.

Лідер РФ також назвав нові санкції США спробою чинити тиск на Росію.

"Санкції – недружній акт, він не зміцнює російсько-американські відносини. Нові санкції суттєво не позначаться на нашому економічному самопочутті", — сказав він.

22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Президент Дональд Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розважливості.