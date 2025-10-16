Трамп говорив з Путіним про Tomahawk для України

Президент США Дональд Трамп після розмови з очільником РФ Володимиром Путіним зазначив, що ракети Tomahawk "потрібні й для США". За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачалися для України. Раніше президент Америки казав, що майже ухвалив рішення про передання Києву "Томагавків".

Про це Трамп сказав 16 жовтня на пресконференції за підсумками телефонної розмови з лідером Кремля.

Американський очільник заявив, що запитав у Путіна під час розмови, чи не проти той, аби США надали Україні ракети Tomahawk: "Я сказав йому це. Йому не сподобалася ця ідея. Іноді треба бути трохи легковажним, але ні, він не хоче Tomahawk. Tomahawk — це жорстока зброя".

"Ми трохи поговорили про це, не багато сказали. Але я вам кажу, знаєте, нам потрібні Томагавки і для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні", — зазначив Трамп.

Він додав, що "Томагавки" — потужні, дуже точні та дуже хороші ракети, "дуже життєво важливі". Це жорстока, наступальна, неймовірно руйнівна зброя. І Штати не можуть виснажити запаси зброї для своєї країни.

"Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити", — підсумував він.

Переговори зі США про "Томагавки"

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Перед тим видання Axios писало, що Володимир Зеленський під час зустрічі у вересні на полях Генасамблеї ООН звернувся до Трампа з проханням надати Києву ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).

13 жовтня Трамп заявив журналістам, що США можуть надіслати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не піде на врегулювання.

Tomahawk — це крилаті ракети, що використовуються переважно ВМС США для атак на глибокі наземні ділянки. Запущені з кораблів або підводних човнів, вони мають дальність польоту до 2500 км (1550 миль).