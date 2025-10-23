Трамп скасував зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним в столиці Угорщини Будапешті.

Про це він сказав 22 жовтня на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп пояснив, що на сьогодні не вважає за правильне зустрічатися з Путіним, тому скасував ці плани, однак зустрінеться з очільником Росії в майбутньому.

"Єдине, що я можу сказати, це те, що щоразу, коли я розмовляю з Володимиром [Путіним], у мене йдуть хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. Вони просто нікуди не ведуть. Але тепер подивіться, він бореться за війну", — додав президент Сполучених Штатів.

Напередодні, 21 жовтня, Трамп говорив, що рішення про саміт з Путіним "ще не ухвалене".

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Тоді Штати не уточнили, коли відбудеться зустріч, але Трамп сказав, що "впродовж двох тижнів".

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.

А вже 21 жовтня NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію.