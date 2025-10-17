Орбан: підготовка до зустрічі Трампа та Путіна в Угорщині розпочалася

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мав розмову із президентом США Трампом щодо зустрічі між ним та очільником Росії Путіним. За словами Орбана, підготовка до "саміту миру" розпочалася.

Про це Віктор Орбан повідомив у соцмережі X.

"Я щойно розмовляв телефоном з президентом Дональдом Трампом. Триває підготовка до мирного саміту США-Росія. Угорщина – острів миру!", — написав Віктор Орбан.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Під час розмови вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.