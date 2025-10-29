Трамп та Орбан планують зустрітися 8 листопада: що відомо про зустріч

Президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан планують зустрітися 8 листопада. Місце проведення зустрічі остаточно ще не визначили.

Про це розповів поінформований співрозмовник агентству Bloomberg та телеканал CNN.

27 жовтня міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Орбан та Трамп зустрінуться наступного тижня для обговорення впливу американських санкцій проти російських нафтових компаній. Згодом Орбан заявив, що зустріч можлива у Вашингтоні.

"Я незабаром буду у Вашингтоні, щоб обговорити це з президентом Трампом. Ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини", – сказав Орбан 27 жовтня під час візиту до Риму.

Bloomber зазначає, що Угорщина залежить від Москви в основному щодо імпорту нафти та газу. На відміну від багатьох своїх сусідів у ЄС, які доклали зусиль для скорочення залежності від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Угорщина з того часу збільшила свої закупівлі.

Ця залежність тепер може становити ризик для енергетичної безпеки Угорщини через санкції США проти найбільших російських виробників нафти, що має на меті змусити Путіна до переговорів щодо України. 24 жовтня Орбан казав, що угорський уряд шукає спосіб обійти ці обмеження.

Уряд Угорщини намагався переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, окрім як покладатися на російську нафту, попри альтернативний нафтопровід, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію. Високопоставлений дипломат США минулими вихідними прямо відкинув аргумент Будапешта про відсутність альтернатив.

"Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків для скорочення імпорту російських енергоносіїв", — заявив посол США в НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю Fox News.

Раніше у Будапешті планувалася зустріч Трамп та Путін, але очільник Білого дому скасував її.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Тоді Штати не уточнили, коли відбудеться зустріч, але Трамп сказав, що "впродовж двох тижнів".

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

А вже 21 жовтня NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію.

22 жовтня Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті. Згодом він пояснив, що не планує зустрічатися Путіним, поки не буде реальної перспективи мирної угоди між Росією та Україною. Своєю чергою Путін заявив, що зустріч з Трампом не скасована, а "перенесена".