Угорщина працює над способом обійти санкції США щодо нафти з РФ — Орбан

Уряд Угорщини шукає спосіб обійти санкції, які Мінфін США запровадив проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснафта" 22 жовтня 2025 року.

Про це угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан сказав під час інтерв'ю угорському державному радіо Kossuth, повідомляє Reuters.

"Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції", – заявив Орбан, при цьому не надавши жодних подробиць.

Reuters пише, що нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, які мають загальну потужність у 14,2 млн тонн переробленої нафти на рік, є залежними від російської сирої нафти, що транспортується трубопроводом "Дружба". У четвер, 23 жовтня, словацький підрозділ MOL Slovnaft заявив, що наразі аналізує можливий вплив американських санкцій на його діяльність.

Минулого року MOL зіткнулася з проблемами у постачаннях після того, як Україна запровадила власні санкції проти "Лукойлу". Тоді задля їх збереження MOL уклала угоди про придбання прав власності на той обсяг нафти, що перебував на кордоні між Україною та Білоруссю.

Що відомо про санкції США проти "Роснафти" та "Лукойлу"

22 жовтня Мінфін США офіційно оголосив про санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснафта" і "Лукойл", а також їхніх дочірніх підприємств. Дональд Трамп закликав союзників США долучитися до санкцій проти РФ та дотримуватися їх.

У заяві уточнили, що Сполучені Штати ухвалили це рішення "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні". Водночас США "продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а стійкий мир повністю залежить від готовності Росії вести перемовини в дусі доброї волі".