Планування зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті "призупинено" — джерело

Організація зустрічі президента США Трампа та очільника Росії Путіна у Будапешті наразі призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів".

Про це повідомило джерело в адміністрації президента США Трампа, передає журналіст NBC News Гаретт Хааке.

"Планування саміту Трампа/Путіна в Будапешті наразі "призупинено". Початкова розмова між міністром Рубіо та міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз", — повідомив про деталі журналіст.

Раніше стало відомо про відкладення оголошеної зустрічі між ключовими представниками США та Росії у закордонних справах — держсекретарем Марком Рубіо та міністром Сергієм Лавровим.

20 жовтня Рубіо та Лавров провели телефонну розмову. Згідно з її коротким викладом, опублікованим Державним департаментом США, вони обговорили "наступні кроки" після розмови між Трампом та Путіним 16 жовтня щодо можливого припинення війни РФ проти України.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.