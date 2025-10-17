Орбан поговорив із Путіним, у Росії не називають дату зустрічі з Трампом

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів розмову з Путіним та заявив, що підготовка зустрічі між Путіним та президентом США Трампом "триває на повну швидкість". У Росії не готові назвати дату зустрічі.

Віктор Орбан повідомив про розмову у Facebook, а також коментар речника адміністрації Путіна Пєскова передає російське держагентство РИА "Новости"

"Поговорив із президентом Росії. Підготовка триває на повну швидкість!", — написав Віктор Орбан.

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

"Ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу, тож якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут", — заявив Сійярто журналістам.

У Росії не готові сказати, коли саме відбудеться зустріч між президентом США Трампом та очільником РФ Путіним.

"Є воля президентів провести таку зустріч, але спочатку питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо. Вони спочатку зв’яжуться, проведуть розмову й визначать переговорні команди та порядок обговорення. Воля президентів зафіксована й була підтверджена під час вчорашньої телефонної розмови", — сказав російським пропагандистським медіа речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.