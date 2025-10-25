Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, доки не буде домовленості про мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним, поки не буде реальної перспективи мирної угоди між Росією та Україною.

Про це він сказав журналістам у Досі 25 жовтня, передає Reuters.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що зустріч із Володимиром Путіним відбудеться лише тоді, коли буде зрозуміло, що сторони готові до укладання мирної угоди.

"Ви маєте знати, що ми збираємося укласти угоду. Я не збираюся марнувати свій час", — заявив Трамп.

Трамп неодноразово висловлював своє розчарування російським лідером, а напередодні зустрічі із Зеленським у Вашингтоні припускав, що Путін закінчить війну проти України.

17 жовтня він заявляв, що очільник Кремля навмисно намагається "затягнути час" у питанні мирних переговорів з Україною.

22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Президент Дональд Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розважливості.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Тоді Штати не уточнили, коли відбудеться зустріч, але Трамп сказав, що "впродовж двох тижнів".

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

А вже 21 жовтня NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію.

22 жовтня Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті. Своєю чергою Путін заявив, що зустріч з Трампом не скасована, а "перенесена".