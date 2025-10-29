Перейти до основного змісту
США зняли санкції з Мілорада Додіка — лідера Республіки Сербської
СШАБосніяПОЛІТИКАПОЛІТИКА

США зняли санкції з Мілорада Додіка — лідера Республіки Сербської

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
Додік, США, санкції
Колишній президент Республіки Сербської (автономії у складі Боснії та Герцеговини) Мілорад Додік. AP Photo/Armin Durgut

Міністерство фінансів США 29 жовтня оголосило про зняття санкцій із президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

OFAC вилучило Додіка зі списку спеціально визначених осіб (SDN List), до якого він був внесений у 2017 році за дії, що, за оцінкою США, підривали стабільність у Боснії і Герцеговині та перешкоджали виконанню Дейтонських мирних угод. Разом із ним зі списку вилучили телекомпанію Alternativna Televizija DOO Banja Luka (ATV), яку Вашингтон також вважав інструментом його політичного впливу.

У повідомленні OFAC зазначається, що ці рішення ухвалено в межах "регулярного перегляду санкційних програм" і не означають зміни позиції США щодо підтримки територіальної цілісності Боснії і Герцеговини.

Окрім цього, OFAC затвердило генеральну ліцензію № 129, яка дозволяє окремі транзакції з компаніями Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, і оновило роз’яснення FAQ 1216 щодо санкцій проти російського енергетичного сектору.

Хто такий Мілорад Додік та чому проти нього запроваджували санкції

Мілорад Додік — президент Республіки Сербської, одного з двох утворень у складі Боснії і Герцеговини. Відомий своїми проросійськими поглядами та заявами про можливий вихід Республіки Сербської з державного утворення.

США запровадили санкції проти нього ще у 2017 році за дії, які, на думку Вашингтона, підривали Дейтонські мирні угоди — основу політичної стабільності в Боснії після війни 1990-х. Пізніше, у 2022 році, санкції розширили через його антизахідну риторику, зв’язки з Росією та спроби посилити контроль над судовими й медійними структурами в Республіці Сербській.

Додік також неодноразово виступав проти політики ЄС і НАТО та підтримував Росію після початку повномасштабної війни проти України.

В жовтні 2025 року парламент Республіки Сербської, що входить до складу Боснії і Герцеговини, призначив тимчасову президентку. Це сталося після того, як суд відсторонив від політики проросійського лідера Мілорада Додіка, хоча він заявляє, що курс на відокремлення регіону не зміниться.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок