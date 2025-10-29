США зняли санкції з Мілорада Додіка — лідера Республіки Сербської

Міністерство фінансів США 29 жовтня оголосило про зняття санкцій із президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

OFAC вилучило Додіка зі списку спеціально визначених осіб (SDN List), до якого він був внесений у 2017 році за дії, що, за оцінкою США, підривали стабільність у Боснії і Герцеговині та перешкоджали виконанню Дейтонських мирних угод. Разом із ним зі списку вилучили телекомпанію Alternativna Televizija DOO Banja Luka (ATV), яку Вашингтон також вважав інструментом його політичного впливу.

У повідомленні OFAC зазначається, що ці рішення ухвалено в межах "регулярного перегляду санкційних програм" і не означають зміни позиції США щодо підтримки територіальної цілісності Боснії і Герцеговини.

Окрім цього, OFAC затвердило генеральну ліцензію № 129, яка дозволяє окремі транзакції з компаніями Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, і оновило роз’яснення FAQ 1216 щодо санкцій проти російського енергетичного сектору.

Хто такий Мілорад Додік та чому проти нього запроваджували санкції

Мілорад Додік — президент Республіки Сербської, одного з двох утворень у складі Боснії і Герцеговини. Відомий своїми проросійськими поглядами та заявами про можливий вихід Республіки Сербської з державного утворення.

США запровадили санкції проти нього ще у 2017 році за дії, які, на думку Вашингтона, підривали Дейтонські мирні угоди — основу політичної стабільності в Боснії після війни 1990-х. Пізніше, у 2022 році, санкції розширили через його антизахідну риторику, зв’язки з Росією та спроби посилити контроль над судовими й медійними структурами в Республіці Сербській.

Додік також неодноразово виступав проти політики ЄС і НАТО та підтримував Росію після початку повномасштабної війни проти України.

В жовтні 2025 року парламент Республіки Сербської, що входить до складу Боснії і Герцеговини, призначив тимчасову президентку. Це сталося після того, як суд відсторонив від політики проросійського лідера Мілорада Додіка, хоча він заявляє, що курс на відокремлення регіону не зміниться.