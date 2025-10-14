Перейти до основного змісту
Трамп знову заявив про своє розчарування Путіним, збирається говорити з Зеленським про зброю
Дональд ТрампЗеленськийПутінВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАЗброя і технологіїСВІТВІЙНА

Трамп знову заявив про своє розчарування Путіним, збирається говорити з Зеленським про зброю

Марія Патока
Роксолана Лісовська
Розмір шрифту
Трамп
Президент Дональд Трамп виступає під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у залі Кабінету міністрів Білого дому у вівторок, 14 жовтня 2025 року, у Вашингтоні. AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що він розчарований очільником Росії Путіним. Також Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Зеленським 17 жовтня вони говоритимуть про зброю, в тому числі про ракети TomahawkРодина американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. .

Про це президент США розповів під час двостороннього ланчу з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеї.

Трамп заявив, що російська економіка "скоро колапсує" та що у Росії "проблеми з солдатами, які помирають та отримують травми" на війні, яку розпочала Росія проти України.

"У мене були хороші відносини з Путіним. Але він просто не хоче завершувати цю війну. Він може завершити її швидко. Хто б міг подумати, що Україна може воювати з Росією чотири роки (війна Росії проти України розпочалась у 2014 році — ред.). Ця війна ніколи не мала б статися, і це не покращує імідж Росії", — сказав Дональд Трамп.

Також президент США розповів про плани на зустріч з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться у Вашингтоні 17 жовтня.

"Ми говоритимемо про зброю. Він хоче зброю, він хоче "Томагавки". Всі хочуть "Томагавки", а у нас їх багато, — заявив Трамп.

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного у Білому домі. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов, які провели президенти 11 та 12 жовтня. Зеленський та Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в рамках угоди Mega Deal.

10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Тоді стало відомо, що українська делегація вирушить до США для проведення переговорів щодо угоди наступного тижня.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок