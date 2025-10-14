Президент США Дональд Трамп знову заявив, що він розчарований очільником Росії Путіним. Також Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Зеленським 17 жовтня вони говоритимуть про зброю, в тому числі про ракети Tomahawk .

Про це президент США розповів під час двостороннього ланчу з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеї.

Трамп заявив, що російська економіка "скоро колапсує" та що у Росії "проблеми з солдатами, які помирають та отримують травми" на війні, яку розпочала Росія проти України.

"У мене були хороші відносини з Путіним. Але він просто не хоче завершувати цю війну. Він може завершити її швидко. Хто б міг подумати, що Україна може воювати з Росією чотири роки (війна Росії проти України розпочалась у 2014 році — ред.). Ця війна ніколи не мала б статися, і це не покращує імідж Росії", — сказав Дональд Трамп.

Також президент США розповів про плани на зустріч з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться у Вашингтоні 17 жовтня.

"Ми говоритимемо про зброю. Він хоче зброю, він хоче "Томагавки". Всі хочуть "Томагавки", а у нас їх багато, — заявив Трамп.

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного у Білому домі. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов, які провели президенти 11 та 12 жовтня. Зеленський та Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в рамках угоди Mega Deal.

10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Тоді стало відомо, що українська делегація вирушить до США для проведення переговорів щодо угоди наступного тижня.