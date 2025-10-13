Трамп заявив, що Путін піде на завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що війна в Україні триває вже три роки і "її не мало б бути".

Про це він заявив на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю.

"Ця війна триває три роки — її не мало б бути. Українцям — належить віддати належне, вони добре тримаються, дуже добре воюють", — сказав Трамп.

Трамп також висловив думку, що російський очільник Володимир Путін має завершити війну, інакше це матиме для нього негативні наслідки.

"Гадаю, Путін виглядав би чудово, якби завершив це. Думаю, він завершить. Якщо ні — для нього це буде недобре", — додав Трамп.