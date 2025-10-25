Президент США Дональд Трамп заявив, що відкритий до зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого азійського турне. Ця заява пролунала попри те, що раніше американські посадовці заперечували такі плани.

Про це пише The Guardian.

24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею. Покидаючи Вашингтон, він згадав про можливу зустріч з Кім Чен Ином вперше з 2019 року.

"Я б так і зробив. Якщо ви хочете поширити інформацію, я відкритий для цього. У мене були чудові відносини з ним", – сказав Трамп журналістам на борту президентського літака.

Щодо вимоги Північної Кореї визнати її ядерною державою як передумову для діалогу, Трамп відповів: "Ну, я думаю, що вони є свого роду ядерною державою... у них багато ядерної зброї, я так скажу".

Як пише The Guardian, перш ніж Трамп покинув США, американські чиновники намагалися "придушити спекуляції", заявивши, що наразі "немає жодного плану" зустрічі з лідером КНДР. Зі свого боку, міністр возз'єднання Південної Кореї заявив у п'ятницю, що існує "значна" ймовірність такої зустрічі.

Головною ж метою азійського турне Трампа є зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в останній день візиту. Очікується, що вони спробують укласти угоду, яка покладе край торговельній війні між країнами. Трамп зазначив, що сподівається на "дуже добру зустріч" із Сі та очікує від Китаю угоди, щоб уникнути 100% тарифів, що набудуть чинності 1 листопада.

Під час зупинки для дозаправки на шляху до Малайзії Трамп також планує зустрітися з еміром Катару. Разом із держсекретарем США Марко Рубіо вони мають обговорити припинення вогню в Газі.