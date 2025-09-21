Австралія визнала державу Палестина вслід за Канадою

Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз повідомив, що Австралія визнає державу Палестина. 21 вересня стало відомо, що Канада визнала Палестину як державу.

Про це повідомив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз у соцмережі X.

Ентоні Албанез заявив, що визнання палестинської державності є частиною скоординованих зусиль Канади та Великої Британії та сформує "міжнародні зусилля для вирішення проблеми двох держав".

"Президент Палестинської автономії підтвердив своє визнання права Ізраїлю на існування та дав прямі зобов'язання Австралії, включаючи зобов'язання провести демократичні вибори та запровадити значні реформи у сфері фінансів, управління та освіти", — йдеться у повідомленні премʼєра Австралії.

У повідомленні йдеться про те, що угруповання ХАМАС "не має відігравати жодної ролі" у державі Палестина.

Президентом частково визнаної держави Палестинаи є Махмуд Аббас з 2005 року.

Що відомо про визнання Палестини

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні ООН у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

18 вересня з медіа стало відомо, що Британія планує визнати Палестину.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.