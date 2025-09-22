У понеділок, 22 вересня, у США розпочинається тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, де зберуться світові лідери. Ювілейна сесія Генасамблеї проходить під гаслом "Краще разом: 80 та більше років для миру, розвитку та прав людини".
Президент Володимир Зеленський, який очолює українську делегацію, планує провести зустрічі з понад 20 лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Також на полях Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та п’ятий саміт Кримської платформи.
Однією з центральних тем Генасамблеї є визнання держави Палестина — протягом останніх днів понад 10 країн, зокрема Велика Британія, Австралія, Канада, Данія й Португалія, заявили про визнання Палестини чи готовність зробити це.
Команда Суспільне Новини працює на Генеральній асамблеї в Нью-Йорку — збираємо усі останні новини у нашому текстовому онлайні.
Зеленський прибув до Нью-Йорка
Президент України Володимир Зеленський прибув до США на Генеральну Асамблею ООН, повідомили Суспільному в українській делегації.
Франція визнала Палестину
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про визнання незалежності держави Палестина. Про це він сказав під час саміту щодо дводержавного вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на Генасамблеї ООН.
За словами президента Франції, він ухвалить рішення про відкриття посольства в Палестині, як тільки всі ізраїльські заручники, які утримуються в Газі угрупованням ХАМАС, будуть звільнені та буде встановлено режим припинення вогню.
Лідер Сирії бере участь в Генасамблеї ООН вперше з 1967 року
Тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа прибув до Нью-Йорка, ставши першим сирійським главою держави, який відвідав Генасамблею за майже шість десятиліть, пише Al Jazeera.
Останнім лідером Сирії, який брав участь у Генеральній асамблеї, був президент Нуреддін аль-Атассі, який був на своїй посаді до приходу до влади сім'ї аль-Асада в 1971 році.
Ахмед аль-Шараа вже зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо на полях Генасамблеї.
Трамп зустрінеться з Зеленським 23 вересня
Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп завтра, 23 вересня, проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН.
Також Трамп зустрінеться з генеральним секретарем ООН та лідерами Європейського союзу, Аргентини, Туреччини, Індонезії, Обʼєднаних Арабських Еміратів і Пакистану.
Саміт щодо визнання Палестини: що відомо
Сьогодні, 22 вересня, Франція та Саудівська Аравія проведуть саміт світових лідерів щодо відновлення дводержавного вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту та визнання держави Палестина. Президент Франції Еммануель Макрон буде співголовою саміту разом із наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.
Очікується, що Франція, а також Бельгія, Люксембург, Сан-Марино та Мальта оголосять про визнання Палестинської держави під час саміту. 21 вересня Велика Британія, Австралія, Канада та Португалія вже офіційно зробили це, приєднавшись до понад 140 країн-членів ООН, зокрема й України.
Раніше, 12 вересня, Генасамблея більшістю голосів ухвалила Нью-Йоркську декларацію, запропоновану під час конференції, співорганізаторами якої також були Франція та Саудівська Аравія, закликаючи до "справедливого і тривалого миру" на основі реалізації дводержавного рішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. США та Ізраїль голосували проти.
Чим є територія Палестини зараз, у чому її конфлікт з Ізраїлем та на що може вплинути визнання Палестини іншими країнами — пояснюємо у нашому матеріалі.