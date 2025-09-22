Франція визнала Палестину

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про визнання незалежності держави Палестина. Про це він сказав під час саміту щодо дводержавного вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на Генасамблеї ООН.

За словами президента Франції, він ухвалить рішення про відкриття посольства в Палестині, як тільки всі ізраїльські заручники, які утримуються в Газі угрупованням ХАМАС, будуть звільнені та буде встановлено режим припинення вогню.