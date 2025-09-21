Канада визнала державу Палестина

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що країна визнає Палестину як державу.

Про це Марк Карні повідомив у соцмережі X. Офіційну декларацію про визнання Палестини опублікували на сайті премʼєр-міністра Канади.

У заяві про визнання Палестини Канадою йдеться про те, уряд Ізраїлю "методично вживає заходів для запобігання створенню палестинської держави".

"Ізраїль невпинно домагається розширення поселень на Західному березі річки Йордан, що є незаконним згідно з міжнародним правом. Його триваюча агресія проти Гази призвела до загибелі десятків тисяч мирних жителів, переміщення понад мільйона людей та спричинила руйнівний голод, якого можна було уникнути, і який є порушенням міжнародного права. Нинішній ізраїльський уряд зараз голосно стверджує, що "держави Палестина не буде", — йдеться у повідомленні премʼєр-міністра.

Канада визнає Палестину у контексті загрози Ізраїлю для Сектора Гази та прагнень уряду Ізраїлю не допустити утворення окремої держави Палестина, йдеться у повідомленні. Канада пропонує Палестині співпрацю "для реалізації обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль".

"Канада розглядає це як частину узгоджених міжнародних зусиль щодо збереження можливості вирішення проблеми двох держав. Канада не має ілюзій, що це визнання не є панацеєю. Однак воно повністю відповідає принципам самовизначення та основоположним правам людини, закріпленим у Статуті Організації Об'єднаних Націй, та політиці, яку Канада відстоює протягом поколінь", — йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні про визнання держави Палестина Канадою йдеться про те, що Канада не визнає угруповання ХАМАС як можливих керівників такої держави та сподівається, що визнання допоможе подолати вплив ХАМАС на Палестину.

Також стало відомо, що Австралія визнала державу Палестина.

Що відомо про визнання Палестини

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні ООН у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

18 вересня з медіа стало відомо, що Британія планує визнати Палестину.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.