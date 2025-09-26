Трамп заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег

Адміністрація США не дозволить уряду Біньяміна Нетаньяху анексувати Західний берег річки Йордан, який є палестинською територією.

Про це сказав президент Дональд Трамп 25 вересня, відповідаючи на запитання журналістки, коли підписував нові укази в Білому домі.

"Ні, я не дозволю цього. Цього не буде. (...) Незалежно від того, чи розмовляв я з ним [Нетаньяху], — я це зробив, але я не дозволю Ізраїлю анексувати Західний берег. Досить вже. Пора зупинитися", — мовив Трамп.

Палестини Махмуд Аббас в ООН пообіцяв співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом, Саудівською Аравією, Францією та Організацією Об'єднаних Націй над мирним планом для Гази.

Генасамблея ООН ухвалила декларацію, яка має на меті просування дводержавного рішення для Ізраїлю та Палестини і припинення війни в Газі між Ізраїлем та бойовиками Хамасу.

У 1967 році Ізраїль окупував частину територій частково визнаної держави Палестина, а саме західний берег річки Йордан. Ізраїль фактично та економічно контролює цю територію станом на 2025 рік та розміщує там свої поселення, витісняючи звідти палестинців.

Як повідомляє CNN, міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд, який був присутній на зустрічі з Трампом, заявив журналістам, що той "дуже добре розуміє ризики та небезпеки анексії на Західному березі річки Йордан".

У вересні Нетаньяху підписав суперечливий план розширення поселень на Західному березі річки Йордан, який включає будівництво тисяч нових житлових одиниць і фактично розділить територію навпіл.

Що відомо про визнання Палестини

Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН 22 вересня заявив, що Франція визнає Палестину. До того прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Парижа визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали державу Палестина. Три країни наголосили, що угруповання ХАМАС не має бути причетним до формування уряду Палестини та створення двох держав — Ізраїля та Палестини — це "шлях до тривалого миру для ізраїльського та палестинського народів".

Ізраїль пригрозив "знищити палестинську терористичну владу" після того, як Велика Британія, Австралія та Канада визнали державу Палестина 21 вересня.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.