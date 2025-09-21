Португалія визнала державу Палестина перед Генасамблеєю ООH

Португалія визнала державу Палестина. Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел оголосив про це у представництві Португалії при ООН. Раніше Палестину визнали Канада, Австралія та Велика Британія.

Про визнання Палестини повідомив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел перед початком Генеральної Асамблеї ООН, передає міністерство закордонних справ Португалії у соцмережі X.

"Португалія виступає за рішення про створення двох держав (Палестини та Ізраїлю — ред.) як єдиний шлях до справедливого та тривалого миру", — йдеться у заяві глави МЗС Португалії.

Паулу Ранжел наголосив, що Ізраїль має "невідкладно" припинити вогонь у Секторі Гази. Визнання Палестини це наслідок дій Ізраїлю, додав міністр.

Він також зауважив, що угруповання ХАМАС "не може мати жодної форми контролю в Газі чи за її межами та має звільнити всіх заручників". ХАМАС утримує заручників, яких захопив під час терористичного нападу на музичний фестиваль в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року.

Паулу Ранжел також заявив, що визнання держави Палестина "не скасовує гуманітарної катастрофи в Газі", а також засудив ситуацію з голодом там, руйнування та "розширення ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан".

Що відомо про визнання Палестини

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні ООН у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

21 вересня Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Три країни наголосили, що угруповання ХАМАС не має бути причетним до формування уряду Палестини та створення двох держав — Ізраїля та Палестини — це "шлях до тривалого миру для ізраїльського та палестинського народів".

Ізраїль пригрозив "знищити палестинську терористичну владу" після того, як Велика Британія, Австралія та Канада визнали державу Палестина 21 вересня.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.