Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто ввечері 21 жовтня заявив, що очікує на хвилю фейків та заяв про те, що мирний саміт в Будапешті не відбудеться.

Про це він написав у своєму профілі в Х.

Сійярто опублікував свій пост ще до заяви президента США Трампа, що рішення про його зустріч з лідером Кремля Володимиром Путіним в Угорщині ще не ухвалене.

"З моменту оголошення про проведення мирного саміту в Будапешті було очевидно, що багато хто зробить все можливе, щоб завадити його проведенню. Провоєнна політична еліта та їхні ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру", — стверджує очільник угорської дипломатії.

Міністр застеріг, що поки саміт Трампа з Путіним фактично не пройде, "очікуйте хвилі витоків, фейкових новин і заяв, які стверджують, що цього не станеться".

Кількома годинами раніше NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію й додали, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "провели конструктивну телефонну розмову".

Раніше стало відомо про відкладення оголошеної зустрічі між Рубіо та Лавровим.

Згідно з коротким викладом їхньої телефонної розмови 20 жовтня, дипломати обговорили "наступні кроки" після розмови між Трампом та Путіним 16 жовтня щодо можливого припинення війни РФ проти України.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.