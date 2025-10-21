Президент України Володимир Зеленський та лідери ключових європейських країн і інституцій виступили зі спільною заявою щодо миру, в якій підтримали позицію президента США Дональда Трампа. Вони закликали до негайного припинення бойових дій та початку переговорів, де відправною точкою має стати поточна лінія зіткнення.

Про це йдеться у спільній заяві 11 лідерів, оприлюдненій 21 жовтня на сайті британського уряду.

"Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа щодо негайного припинення бойових дій та того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів", — йдеться у тексті.

Водночас підписанти підтвердили відданість принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Лідери зазначають, що Росія "знову і знову доводила, що Україна — єдина сторона, яка серйозно ставиться до миру". Тому, на їхню думку, Україна повинна бути "в найсильнішій можливій позиції" перед будь-яким припиненням вогню. Для цього вони планують посилювати тиск на економіку РФ та розробляють заходи для використання заморожених російських активів на користь України.

Подальші кроки для підтримки України лідери обговорять цього тижня на засіданні Європейської Ради та у форматі Коаліції охочих. Крім президента Зеленського, заяву підписали, зокрема, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск та керівництво ЄС.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.