Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини президента США Трампа та очільника РФ Путіна, готовий до них долучитися.

Про це Зеленський розповів на брифінгу з журналістами, передає Суспільне.

“Якщо мене запросять до Будапешта у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох. Або, як це називається човникова дипломатія , коли президент Трамп зустрічається з Путіним, а потім президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі, ми погодимося”, — розповів Зеленський.

Також, за словами президента європейські країни зараз повністю підтримують Україну. Зеленський додав, що цього тижня можлива зустріч із високопосадовцями країн Європи. “Європейці матимуть з Україною однакову позицію”, — наголосив президент.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню такої зустрічі та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За словами Орбана, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

В Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".