"Не хочу марнувати час": Трамп сказав, що зустріч з Путіним ще не ухвалена

Президент США Дональд Трамп 21 жовтня заявив, що рішення про його зустріч з лідером Кремля Володимиром Путіним в Угорщині ще не ухвалене.

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами після святкування індійського свята Дівалі.

"Ні, я не хочу марнувати час на зустрічі. Я не хочу марнувати час. Тому я подивлюся, що буде далі. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди та надійні домовленості. Я сказав: «Відступіть і йдіть додому і всі візьміть перерву, бо у вас дві країни, які вбивають одна одну». Тож подивимося, що з цього вийде", — мовив політик.

На уточнювальне запитання Трамп відповів, що не вважає саму зустріч з Путіним даремною тратою часу, "але може статися багато чого".

"На фронті між Україною і Росією відбувається багато чого, ми повідомимо вам протягом наступних двох днів про те, що ми робимо", — додав американський лідер.

За кілька годин до цієї заяви NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію.

"Секретар Рубіо та міністр закордонних справ Лавров провели конструктивну телефонну розмову. Тому додаткова особиста зустріч між Секретарем і Міністром закордонних справ не є необхідною", — поінформував наш співрозмовник.

Раніше стало відомо про відкладення оголошеної зустрічі між ключовими представниками США та Росії у закордонних справах — держсекретарем Марком Рубіо та міністром Сергієм Лавровим.

20 жовтня Рубіо та Лавров провели телефонну розмову. Згідно з її коротким викладом, опублікованим Державним департаментом США, вони обговорили "наступні кроки" після розмови між Трампом та Путіним 16 жовтня щодо можливого припинення війни РФ проти України.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.