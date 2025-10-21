Зустрістріч Рубіо та Лаврова відклали на невизначений термін — CNN

Попередню зустріч між ключовими представниками США та Росії у закордонних справах — держсекретарем Марком Рубіо та міністром Сергієм Лавровим — відклали. Раніше зустріч анонсував президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

16 жовтня президент Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним заявив, що вони "домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня". Він уточнив, що делегацію США очолить Марко Рубіо.

Наразі достеменно невідомо, чому зустріч не відбудеться. Водночас одне з джерел повідомило телеканалу, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого припинення вторгнення Росії в Україну.

Рубіо та Лавров 20 жовтня провели телефонну розмову. Згідно з коротким викладом розмови, опублікованим Державним департаментом США, вони обговорили "наступні кроки" після розмови між Трампом та Путіним 16 жовтня щодо можливого припинення війни РФ проти України.

"Рубіо наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа", — йдеться у викладі.

Тим часом Кремль назвав розмову "конструктивною дискусією", яка стосувалася "можливих конкретних кроків для реалізації домовленостей", досягнутих Трампом і Путіним під час розмови.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило CNN, що після розмови чиновники відчули, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала. Наразі, за словами джерела, Рубіо та Лавров можуть поговорити знову цього тижня.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.