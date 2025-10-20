Ідея можливої зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського в Будапешті може не бути позитивною для України, адже нині Угорщина всюди блокує Україну та "не може зробити щось позитивне для українців".

Про це під час зустрічі з журналістами розповів президент Зеленський, передає кореспондент Суспільного.

Так, за словами президента України, він намагався пояснити це спеціальному посланцю президента США Стіву Віткоффу.

“Було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене” , — розповів Зеленський.

Президент додав, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан просуває проросійські наративи, зокрема щодо “безумовних переваг Росії у цій війні”.

“Коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем'єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення. Хочу нагадати, що коли цей політик їздив у Росію, в Китай, в США і пробував набирати для себе політичної ваги, ми казали, що не давали йому ніяких повноважень, і зрештою всі його зусилля не принесли жодного результату, що й було зрозуміло заздалегідь", — додав Зеленський.

Також Будапешт має поганий історичний контекст для України — через підписаний там Будапештський меморандум, який виявився не дієвим, додав Зеленський. Про це він також нагадав президенту Трампу.

Проте президент США вважає “угорський формат” наступним кроком або таким, “який принесе ті результати, які він хоче”. А нині його бажання — це закінчення війни.

“Ми розділяємо з президентом Трампом позитив, якщо це призведе до закінчення війни. Після багатьох кіл розмови впродовж цих понад двох годин з ним і з його командою, його меседж, на мою точку зору, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, – позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі", — сказав Зеленський.

У відповідь на запитання журналістів, чи може Україна відмовитись від потенційно невигідних умов домовленостей у Будапешті, Зеленський сказав, що “ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому”.

“Якщо конфігурація, де Америка посередині, — це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, то ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу “рускім”, —сказав Зеленський.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Попри це премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що підготовка до такої зустрічі вже розпочалася та триває "швидкими темпами".