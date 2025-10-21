22 жовтня — 1337-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Повітряні сили у взаємодії з Сухопутними та Військово-Морськими силами уразили Брянський хімічний завод.
- У Чернігові критична ситуація в енергетиці, терміни відновлення електропостачання невідомі.
Сійярто заявив про "хвилю фейків" про те, що зустрічі Трампа з Путіним в Угорщині не буде
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто ввечері 21 жовтня заявив, що очікує на хвилю фейків та заяв про те, що мирний саміт в Будапешті не відбудеться.
Про це він написав у своєму профілі в Х — пост опубліковано ще до заяви президента США Трампа, що рішення про його зустріч з лідером Кремля Володимиром Путіним в Угорщині ще не ухвалене.
"З моменту оголошення про проведення мирного саміту в Будапешті було очевидно, що багато хто зробить все можливе, щоб завадити його проведенню. Провоєнна політична еліта та їхні ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру", — стверджує Сійярто.
Міністр застеріг, що поки саміт Трампа з Путіним фактично не пройде, "очікуйте хвилі витоків, фейкових новин і заяв, які стверджують, що цього не станеться".
У Дніпрі та Ізмаїлі лунали вибухи
У Дніпрі було чути звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного о 0:27.
В Ізмаїлі Одеської області також пролунали вибухи, повідомили наші кореспонденти за чверть до першої ночі. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА з Чорного моря. Після вибухів у місті зникло світло.
Трамп сказав, що остаточного рішення про зустріч з Путіним ще нема
Президент США Дональд Трамп 21 жовтня заявив, що рішення про його зустріч з лідером Кремля Володимиром Путіним в Угорщині ще не ухвалене. Про це він сказав, спілкуючись з журналістами після святкування індійського свята Дівалі.
"Ні, я не хочу марнувати час на зустрічі. Я не хочу марнувати час. Тому я подивлюся, що буде далі. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди та надійні домовленості. Я сказав: «Відступіть і йдіть додому і всі візьміть перерву, бо у вас дві країни, які вбивають одна одну». Тож подивимося, що з цього вийде", — мовив політик.
На уточнювальне запитання Трамп відповів, що не вважає саму зустріч з Путіним даремною тратою часу, "але може статися багато чого".
"На фронті між Україною і Росією відбувається багато чого, ми повідомимо вам протягом наступних двох днів про те, що ми робимо", — додав американський лідер.
Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" збирає гроші на ракету "Фламінго"
Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" на підтримку оборони України розпочала збір грошей, яким оплатить українську далекобійну ракету "Фламінго" та назве її на честь Дани Драбової — фізикині-ядерниці, яка підтримувала Україну та інформувала чехів про стан ядерної безпеки тут.
Український виробник "Фламінго" погодився дозволити ініціативі провести збір коштів для однієї такої ракети. Вона отримає назву DANA 1. Після оплати ракету передадуть Збройним силам України.