Сійярто заявив про "хвилю фейків" про те, що зустрічі Трампа з Путіним в Угорщині не буде

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто ввечері 21 жовтня заявив, що очікує на хвилю фейків та заяв про те, що мирний саміт в Будапешті не відбудеться.

Про це він написав у своєму профілі в Х — пост опубліковано ще до заяви президента США Трампа, що рішення про його зустріч з лідером Кремля Володимиром Путіним в Угорщині ще не ухвалене.

"З моменту оголошення про проведення мирного саміту в Будапешті було очевидно, що багато хто зробить все можливе, щоб завадити його проведенню. Провоєнна політична еліта та їхні ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру", — стверджує Сійярто.

Міністр застеріг, що поки саміт Трампа з Путіним фактично не пройде, "очікуйте хвилі витоків, фейкових новин і заяв, які стверджують, що цього не станеться".