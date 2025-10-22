Зеленський прилетів до Швеції зустрівся з прем'єром країни

Президент України Володимир Зеленський вже прилетів до шведського міста Лінчепінг, де його зустрів прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

Про це стало відомо з трансляції Офісу президента.

Очікується, що під час зустрічі лідери обох держав обговорять війну РФ проти України та двосторонню оборонну співпрацю між Швецією та Україною.

У Швецію глава держави прилетів одразу після візиту до Норвегії, де зустрічався з очільником норвезького уряду Йонасом Гаром Стере.

23 жовтня, Володимир Зеленський, ймовірно, візьме участь у саміті Європейської Ради в Брюсселі. У коментарі Суспільному один з європейських посадовців не підтвердив участі Зеленського в цьому заході, але зазначив: "дійсно, є така можливість, адже голова Європейської Ради Антоніу Кошта запросив його".

20 жовтня в офісі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера Суспільному повідомили, що у п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні за участі глави держави відбудеться засідання країн Коаліції охочих.

Останній саміт Коаліції охочих відбувся 4 вересня у Парижі. Тоді за його підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн об'єднання погодилися або відправити війська в Україну, або надати засоби для підтримки сил коаліції для створення безпеки на суші, морі або в небі. За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди.