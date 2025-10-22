У ніч проти 22 жовтня через масовану атаку РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Про це у телеграм-каналі повідомила компанія ДТЕК.

"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні.

У Полтавській області застосували графік аварійних відключень електроенергії в обсязі 4 черг.

Графіки аварійних відключень (ГАВ) також запроваджені у Черкаській області.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Масована атака на України у ніч проти 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня військо РФ здійснило масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Під ударом опинилася низка міст. Зокрема, у шістьох районах Києва фіксують наслідки атаки росіян.

У Дніпровському районі сталася пожежа на 8-9 поверхах багатоповерхівки. В цьому районі є загибла людина. Ще десятьох людей врятували, а пожежу вдалося локалізувати.

У Деснянському районі дрон упав на відкритій території, попередньо, постраждалих нема. Також, попередньо, є влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі.

"Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Пʼятеро постраждали. Усіх постраждалих медики госпіталізували. В тому числі — дворічну дитину", — написав мер Києва Віталій Кличко.

У Запоріжжі внаслідок обстрілу сталися пожежі в багатоповерхівці та приватних будинках. 13 людей дістали поранення. Майже 2000 людей залишилися без електрики.

На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків, унаслідок яких пошкоджено об’єкти нафтогазової інфраструктури в Миргородському районі. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. За його словами, жертв і постраждалих немає.

На Одещині уночі під ударом російських безпілотників опинився Ізмаїл. Пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Критична інфраструктура функціонує. Поранених і загиблих немає, пожежі оперативно ліквідовано.